Подросток пострадал в результате разрыва котла в Кокшетау - он в реанимации
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Минувшей ночью в Кокшетау в результате разрыва котла пострадал подросток 2010 года рождения - он попал в больницу с ожогами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
16 февраля в 23:20 на пульт диспетчера поступило сообщение о произошедшем. Как оказалось, из-за неисправности циркуляционного насоса произошел разрыв котла отопительной печи на твердом топливе, без последующего горения и разрушения конструкций.
В результате инцидента пострадал мальчик 2010 года рождения. Он был госпитализирован в детскую областную больницу Кокшетау с термическим ожогом тела 50% (лицо, конечности, туловище и ноги).
По информации ДЧС, ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Противопожарная служба не вызывалась.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061481-podrostok-postradal-v-rezultate-razryva-kotla-v-kokshetau-on-v-reanimatsii/