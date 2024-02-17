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Подросток пострадал в результате разрыва котла в Кокшетау - он в реанимации

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Врач склонился над кроватью пациента
Палата. Иллюстративное фото: Scott Olson/Getty Images

Минувшей ночью в Кокшетау в результате разрыва котла пострадал подросток 2010 года рождения - он попал в больницу с ожогами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

16 февраля в 23:20 на пульт диспетчера поступило сообщение о произошедшем. Как оказалось, из-за неисправности циркуляционного насоса произошел разрыв котла отопительной печи на твердом топливе, без последующего горения и разрушения конструкций.

В результате инцидента пострадал мальчик 2010 года рождения. Он был госпитализирован в детскую областную больницу Кокшетау с термическим ожогом тела 50% (лицо, конечности, туловище и ноги).

По информации ДЧС, ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Противопожарная служба не вызывалась.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061481-podrostok-postradal-v-rezultate-razryva-kotla-v-kokshetau-on-v-reanimatsii/

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