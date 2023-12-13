Пропавшего год назад мужчину нашли мертвым в Павлодарской области

Пропавшего год назад 50-летнего мужчину нашли в реке в Павлодарской области. Информацию о том, что житель Аксу мертв, опубликовали волонтеры. В ДП региона ее подтвердили, передает корреспондент NUR.KZ.

Волонтеры сообщили, что 50-летний Берик Жандилов пропал в ноябре 2022 года. Указывается, что мужчина просто перестал выходить на связь с родными. Более того, никто даже не смог сказать, во что он был одет перед исчезновением.

Поиски велись на протяжении года, а теперь стало известно, что жителя Аксу нашли мертвым.

По информации ДП Павлодарской области, тело мужчины вытащили из водоема.

"Сотрудники полиции проводят расследование, разбирательство ведется. Назначена проверка и необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.