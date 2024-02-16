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Останки мужчины, пропавшего прошлым летом, случайно нашли в Павлодарской области

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Расфокусированный силуэт человека
Расфокусированный силуэт человека. Иллюстративное фото: Jasmin Merdan / Getty Images

Найдены останки жителя Павлодара, который пропал прошлым летом. Чтобы установить их принадлежность, понадобилось несколько недель, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужчина пропал 12 июля 2023, видели его в последний раз в Павлодаре в районе Щербактинского моста. Его поисками занимались родственники, волонтеры и полицейские. Жанат Инцыбаев при этом был дезориентирован.

Между тем, в конце 2023 года "случайно были найдены останки человека". Волонтеры сразу предположили, что это тот самый без вести пропавший.

"Была вызвана на опознание мама, но она настолько переживает пропажу сына и ждет его домой живым, что, едва переступив порог морга, она категорически отказалась опознавать, да и особо опознавать было нечего. Поэтому биологические материалы были направлены на экспертизу и пришел однозначный результат", - сообщили поисковики "Vita".

Сегодня же стало известно, что экспертиза установила принадлежность останков Жанату Инцыбаеву. В полиции Павлодарской области информацию подтвердили, уточнив, что признаков насильственной смерти нет: мужчина скончался естественным путем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2061461-ostanki-muzhchiny-propavshego-proshlym-letom-sluchayno-nashli-v-pavlodarskoy-oblasti/

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