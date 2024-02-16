Останки мужчины, пропавшего прошлым летом, случайно нашли в Павлодарской области

Найдены останки жителя Павлодара, который пропал прошлым летом. Чтобы установить их принадлежность, понадобилось несколько недель, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужчина пропал 12 июля 2023, видели его в последний раз в Павлодаре в районе Щербактинского моста. Его поисками занимались родственники, волонтеры и полицейские. Жанат Инцыбаев при этом был дезориентирован.

Между тем, в конце 2023 года "случайно были найдены останки человека". Волонтеры сразу предположили, что это тот самый без вести пропавший.

"Была вызвана на опознание мама, но она настолько переживает пропажу сына и ждет его домой живым, что, едва переступив порог морга, она категорически отказалась опознавать, да и особо опознавать было нечего. Поэтому биологические материалы были направлены на экспертизу и пришел однозначный результат", - сообщили поисковики "Vita".

Сегодня же стало известно, что экспертиза установила принадлежность останков Жанату Инцыбаеву. В полиции Павлодарской области информацию подтвердили, уточнив, что признаков насильственной смерти нет: мужчина скончался естественным путем.