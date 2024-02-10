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15-летняя девочка упала с крыши пятиэтажного дома в Петропавловске

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Девушка гуляет по крыше
Прогулка по крыше. Иллюстративное фото: PeopleImages / Getty Images

В Петропавловске девочка-подросток упала с крыши пятиэтажки, она госпитализирована с травмами, пишет корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

"На оперативный канал 102 городского управления полиции поступило телефонное сообщение о падении 15-летней девочки с многоэтажного дома. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. Горожанка госпитализирована в медицинское учреждение города", – проинформировали в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, заключили в пресс-службе ведомства.

В сентябре прошлого года мы рассказывали о случае в Актау, когда подросток играл с друзьями на крыше недостроенного дома, но сорвался вниз и застрял между многоэтажками.

Вчера в МВД сообщили о случае, произошедшем в Туркестанской области на балконе одной из многоэтажек: проживавшая в квартире пожилая женщина потеряла сознание, пока ее дочери не было дома. Прибывшие на место стражи порядка забрались на балкон квартиры, вызвали "скорую" и оказали первую помощь женщине.

А за несколько дней до этого в Экибастузе ученик второго класса провалился в открытый колодец. Обнаружили мальчика проходившие мимо ученики 8 класса: ребенок догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2060292-15-letnyaya-devochka-upala-s-kryshi-pyatietazhnogo-doma-v-petropavlovske/

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