"Мог погибнуть": операцию по спасению голубя развернула полиция Павлодара (видео)

В Павлодаре к полицейским обратился местный житель с просьбой помочь в спасении пернатого. Стражи порядка доставили мужчину с голубем в ветеринарную клинику, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на парковке Павлодарского государственного университета к патрульным полицейским Жанибеку Шакирову и Амирхану Сулейменову обратился парень с голубем в руках.

"Он попросил довезти его до ветеринарной клиники. Молодой человек пояснил, что на дороге лежал голубь, при этом прохожие и водители равнодушно проходили мимо: а ведь на него могли просто наехать - и он мог погибнуть", - отметили в ведомстве.

Полицейские отреагировали на сигнал неравнодушного павлодарца.

"Голуби - удивительные птицы. Они считаются символом мира, гармонии, любви и верности. Мы уверены, что специалисты клиники решат проблемы со здоровьем пернатого пациента - и он будет отпущен на волю. Хотим обратиться ко всем, кто за рулем. Будьте внимательны на дороге и помните, что в любую секунду под колесами авто может оказаться чья-то жизнь!" - сказали полицейские.

На этом добрые дела стражей порядка не закончились. Выезжая с территории клиники, они увидели, как мужчина опоздал на свой автобус и был вынужден ожидать следующего. На улице стоял крепкий мороз. Сотрудники полиции предложили довезти его до следующей остановки. Там мужчина пересел в свой автобус.

Вчера стало известно, что в Шымкенте полицейские спасли тонущую в ледяной реке женщину. Они вытащили ее на берег и передали медикам. Сообщается, что значительных травм женщина не получила.

А в Акмолинской области стражи порядка спасли иностранцев, оставшихся на закрытой для движения трассе Астана - Петропавловск из-за поломки рейсового автобуса. Полицейские вместе с водителем устранили неполадки и сопроводили автобус до ближайшего пункта обогрева в Акколе, где иностранцы находились до открытия дороги и возобновления движения.

В начале года в Атырау стражи порядка пришли на помощь девочке. Она провалилась под лед на реке. Девочку удалось вытащить на берег и передать врачам скорой помощи. Она получила обморожение.