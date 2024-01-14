Автобус с иностранцами сломался на трассе в Акмолинской области

В Акмолинской области стражи порядка спасли иностранцев, оставшихся на трассе из-за поломки автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что в ночь на 14 января на трассе Астана – Петропавловск сломался рейсовый автобус, следовавший из российского города Сургут. У транспорта лопнула воздушная трубка.

"На закрытой для движения трассе остались водитель и 65 пассажиров, в том числе 10-летний ребенок и 14 женщин – граждан Таджикистана", – говорится в сообщении.

Как рассказали в МВД, спас иностранцев экипаж роты патрульной полиции "Бакай" в составе старших лейтенантов Азамата Тулегенова и Нурсултана Сагандыкова. Стражи порядка сообщили о происшествии в подразделения ЧС и местные исполнительные органы. После этого они осмотрели автобус и установили причину поломки.

Пассажиры сломанного автобуса. Фото: t.me/police_of_kz

Полицейские вместе с водителем устранили неполадки и сопроводили автобус до ближайшего пункта обогрева в Акколе, где иностранцы будут находиться до открытия дороги и возобновления движения.

Спасение пассажиров автобуса. Фото: t.me/police_of_kz

Напомним, синоптики предупреждали, что ночью на востоке Акмолинской области ожидаются сильный снег, метель, а также ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.