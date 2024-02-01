Ребенок умер от ВИЧ в Алматинской области

В Алматинской области ребенок с ВИЧ-инфекцией впал в кому и скончался в больнице. Родители отказывались от приема антиретровирусных препаратов сами и не давали их ребенку, передает газета "Время".

Как пишет издание, о ситуации сообщили сотрудники общественного объединения "Равный - равному ПЛЮС".

Девятилетний ребенок попал в Детскую городскую больницу №2 в Алматы в связи с резким ухудшением самочувствия девятого января. Сообщается, что родители скрыли ВИЧ-статус при поступлении. Мальчик впал в кому и умер в Карасайской районной больнице, куда его перевели в день смерти.

"27 января 2024 года ребенок умер от сепсиса, пневмонии, то есть от ВИЧ-ассоциированных заболеваний", - пояснили в пресс-службе акимата Алматинской области.

Как сообщает издание, положительный ВИЧ-статус в этой семье, кроме умершего ребенка, имеют также мать и отец, а старший сын не инфицирован. По словам медиков, в свой диагноз, который стал известен им в 2016 году, супруги не поверили. Они даже ездили проверяться в Южную Корею. Но от антиретровирусной терапии семья отказалась.

"Диагноз свой они не признавали. На динамическое наблюдение не являлись. К ним приезжали наши сотрудники - врачи, психологи. Отвозили препараты. Парадокс, но все препараты АРВ-терапии они у себя оставляли, на рецепте расписывались. Но ни сами их не принимали, ни ребенку не давали. Анализы на вирусную нагрузку сдавали крайне редко. Последний - от 2020 года. По его результатам мы поняли, что ребенок не принимает препараты", - рассказала заведующая отделением клинического мониторинга Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Сайранкуль Касымбекова.

Пять лет назад в семье появился еще один ребенок. По данным издания, мать кормила новорожденную грудью, хотя при этом возрастает риск инфицирования.

"Женщина рассказывала: свекровь насильно заставляет прикладывать ребенка к груди. Говорит, что ей нужны здоровые внуки. Мать подавлена, вероятно, запугана. Возможно, подвергается бытовому насилию", - поделилась своим мнением работавшая с семьей консультант "Равный - равному ПЛЮС" Зульфия Сапарова.

Как выяснило издание, специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИД Алматинской области обращались в органы опеки с просьбой воздействовать на родителей, чтобы хотя бы дети принимали терапию. Писали письма в прокуратуру, ювенальную полицию, районный отдел образования, уполномоченному по правам человека. Но результата не добились.

"Второй ребенок и мать амбулаторно начали принимать противовирусное лечение с 26 января 2024 года. Отец продолжает отказываться от лечения", - отчитались в акимате Алматинской области.

Но представители Цент­ра по профилактике и борьбе со СПИД Алматинской области рассказали, что пока женщина только высказала намерение принимать терапию сама и не препятствовать, чтобы ее принимала дочь. Проверить это помогут анализы на вирусную нагрузку, которые будут проведены только через месяц.

"Взрослый пациент вправе отказаться от диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. А вот в отношении детей нет ясного и четкого понимания, где желания и убеждения его законного представителя ограничивает закон. Согласно пункту 2 статьи 137 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", врачи все же должны заручиться согласием родителей или законных представителей ребенка на оказание медицинской помощи.

Статьи, которая прямо говорила бы о возможности для последних отказаться от лечения, нет. Но пункт 4 статьи 136 того же кодекса предусматривает право медиков обратиться в органы опеки и попечительства, если законные представители ребенка отказываются от лечения, что может стать угрозой для его жизни", - разъяснила заведующая отделением клинического мониторинга Сайранкуль Касымбекова.

Напомним, осенью маленький ребенок скончался в реанимации в больнице Кокшетау. Ребенку срочно требовалось переливание крови, но родители отказались от процедуры по религиозным убеждениям.

Родителей несколько дней уговаривали на переливание крови, однако убедить их в проведении жизненно важной процедуры врачам не удалось. В связи со смертью ребенка в полиции возбудили уголовное дело и начали досудебную проверку.

А в конце 2023 года маленький ребенок умер в реанимации Атырауской областной больницы от ОРВИ и осложнений пневмонии. За неделю до смерти его выписали из стационара в связи с улучшением состояния.

В Восточно-Казахстанской области зафиксировали случай смерти ребенка от кори. В облздраве сообщили, что у заболевшего корью малыша развилось осложнение в виде ложного крупа и пневмонии.