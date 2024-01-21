Несколько взрослых и ребенок отравились после дезинсекции тараканов в многоэтажке Уральска

Жильцы многоэтажки в Уральске получили химическое отравление после дезинсекции тараканов. Среди пострадавших - пятилетняя девочка, передает "Мой город".

Инцидент с отравлением имел место 19 января в Уральске, в одном из домов по улице 1-й Завокзальный тупик.

Как сообщает региональное издание, 36-летний житель многоэтажки решил ночью потравить тараканов, распылив в своей квартире средство для уничтожения тараканов. Позже соседи мужчины почувствовали недомогание и вызвали скорую.

Между тем, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что произошло массовое ингаляционное отравление химическим веществом. Отмечается, что в приемный покой областной станции скорой медицинской помощи доставили пять человек - 50-летний мужчина, женщины 73, 42 и 32 лет и 5-летняя девочка.

Всех пациентов обследовали, осмотрели и оставили под динамическое наблюдение до утра. Утром 20 января все пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее мы писали о том, как в Актобе жители жилого комплекса массово отравились хлором. Как оказалось, в доме обработали подвал и ядовитые пары стали подниматься в квартиры. Ядовитыми парами надышались почти все жители подъезда, но за медицинской помощью обратились два человека. Женщин доставили в больницу и после осмотра отпустили домой.

Также сообщалось, что в частном жилом доме в Усть-Каменогорске скончалась 8-летняя девочка. Она получила отравление угарным газом из-за трещин в отопительной печи.

Летом прошлого года мы писали о том, что в Астане два человека попали в больницу из-за отравления сероводородом в Астане - они упали в колодец.

Осенью прошлого года в городе Тобыл были госпитализированы два ребенка с отравлением угарным газом средней степени тяжести. Отмечается, что причиной отравления стало нарушение правил пожарной безопасности при содержании систем отопления зданий и сооружений.

Денинсекция, как сообщается на сайте ДСЭК ВКО, - это комплекс профилактических и истребительных мероприятий по уничтожению насекомых и членистоногих в целях защиты от них человека, животных, помещений и территории.

Отмечается, что что за нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекших по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, а также то же деяние, повлекшее по неосторожности летальный исход человека, грозит уголовная ответственность.