Супругов госпитализировали, а их дочь умерла: трагедия произошла в ВКО

В частном жилом доме в Усть-Каменогорске скончалась 8-летняя девочка. Она получила отравление угарным газом из-за трещин в отопительной печи, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Instagram, вчера в Усть-Каменогорске отравление угарным газом получили жители частного дома на улице Щербакова.

Мужчина 1981 года рождения и женщина 1976 года рождения были госпитализированы в медучреждение, а их дочь 2015 года рождения скончалась на месте.

"В ходе сбора материалов установлено, что отравление угарным газом было получено по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи на твердом топливе, а именно произошел выход топочных газов из трещин отопительной печи без возникновения пожара", - отметили в ДЧС региона.

Также вчера, 14 января, в Глубоковском районе в поселке Белоусовка по улице Пушкина в частном доме произошел пожар.

В комнате горели мебель, личные вещи, бытовая техника. Прибывшими спасателями огонь на площади 16 кв. м. был ликвидирован.

"В ходе разведки пожара звеном газодымозащитной службы в коридоре обнаружена погибшая 1992 года рождения. Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при курении в постели", - рассказали в ведомстве.

По данным ДЧС ВКО, с начала отопительного периода в регионе от печей, которые эксплуатировали с нарушениями правил пожарной безопасности, пострадали уже 17 человек, 10 из них - дети. Они были госпитализированы в медучреждения.

"Основной причиной происшествий стали нечищеные своевременно дымоходы, закрытая заслонка, ненадлежащее состояние печей (трещины, прогары)", - пояснили в ведомстве.

По информации на сайте "Электронного правительства", угарный газ крайне ядовит для человека. Отравление им может нанести серьезный ущерб здоровью и закончиться летальным исходом. Угарный газ не имеет запаха, потому его очень сложно распознать.

Симптомы отравления угарным газом (может быть от одного до нескольких симптомов): головокружение, тяжесть и пульсация в голове, головная боль, тошнота, рвота, удушье, одышка, кашель, слезящиеся глаза, утомление, дезориентация, обморок.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

при легких отравлениях (головокружение и тошнота) - быстро вынести пострадавшего из зоны действия угарного газа, обеспечить приток свежего воздуха (открыть форточки и двери);

если пострадавший в сознании - дать понюхать нашатырный спирт, растереть тело, напоить крепким чаем или кофе, вызвать скорую помощь;

если пострадавший без сознания - немедленно начать делать искусственное дыхание до приезда скорой помощи.

Даже при легком отравлении угарным газом не оставляйте пострадавшего без присмотра до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму и готовьтесь при необходимости вызвать скорую помощь.