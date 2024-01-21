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Ударилась об дерево и сломала ногу: гражданку России спасли в горах ВКО

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Спасение женщины со сломанной ногой
Спасение женщины со сломанной ногой. Фото: пресс-служба МЧС РК

Туристка из России сломала ногу, катаясь на сноуборде в горах Восточного Казахстана. На помощь пришли спасатели региона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале, спасатели Риддера транспортировали с гор туристку из России со сломанной ногой.

"Женщина, приехавшая из Омска, при катании на сноуборде сломала ногу в горной местности, в районе базы отдыха. Съехав с трассы, ударилась об дерево и получила травму.

Сотрудники СПЧ-1, добравшись до пострадавшей, аккуратно зафиксировали ногу и начали спуск с помощью сплитборда, который тащили своими силами. Они транспортировали туристку к подошве горы, где их уже ожидали врачи скорой помощи", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее мы писали о том, что пострадавшую туристку из Кыргызстана отыскали в горах под Алматы. Женщина повредила ногу при спуске с гор и самостоятельно продолжить путь уже не смогла. Спасатели обнаружили ее с возможным обморожением ног.

В горах под Алматы очень часто теряются туристы. В мае мы сообщали о том, что спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли мертвым пропавшего в горах Алматы туриста из Австралии.

В июне еще один турист в ущелье Проходное сломал ногу. Спасатели транспортировали пострадавшего и передали его врачам.

Так же в июне в горах Алматы потерялся турист из Греции. К счастью, к нему на помощь пришли сотрудники городской службы спасения.

В августе пропавшего в горах Алматы туриста из России нашли мертвым.

В конце августа в горах Алматы потерялась туристка из Южной Кореи, отстав от делегации. Спасатели благополучно нашли туристку на Левом Талгаре, она потерялась и не успела спуститься по канатной дороге, к счастью, она нашла домик и в нем переночевала.

Спасатели просят туристов соблюдать следующие меры безопасности:

  • желательно иметь при себе навигационные устройства (GPS-навигаторы, коммуникаторы);
  • скорость спуска и маневры на трассе должны отвечать физической и технической подготовке лыжника;
  • лыжник должен контролировать свою скорость и средство передвижения в соответствии с крутизной склона, погодными условиями;
  • запрещается "подрезать" лыжников и сноубордистов, так как это может привести к травме последнего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2056597-udarilas-ob-derevo-i-slomala-nogu-grazhdanku-rossii-spasali-v-gorah-vko/

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