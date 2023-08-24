Туристка из Южной Кореи потерялась в горах Алматы (фото)

Спасатели нашли потерявшуюся туристку. Фото: пресс-служба РОСО МЧС РК

В горах Алматы вчера, 23 августа, потерялась туристка из Южной Кореи, отстав от делегации. Представитель консульства только сегодня обратился к спасателям, передает официальный сайт МЧС РК.

По информации ведомства, 23 августа в 09:00 делегация из Южной Кореи в количестве 25 человек поднялась на канатной дороге "Комби-1" и пешком дошла до Талгарского перевала. Гид дал свободное время туристам, а при спуске на Шымбулак выяснилось, что не хватает одного члена группы.

Сегодня, 24 августа, к спасателям обратился представитель консульства. В 12:05 на поиски женщины выехали спасатели РОСО (Республиканский оперативно-спасательный отряд) МЧС в количестве 7 человек, в том числе один кинологический расчет.

Спасатели нашли потерявшуюся туристку. Фото: пресс-служба РОСО МЧС РК

"В 14:22 спасатели благополучно нашли туристку на Левом Талгаре, она потерялась и не успела спуститься по канатной дороге, к счастью, она нашла домик и в нем переночевала. В медицинской помощи иностранка не нуждалась", – сообщили в ведомстве.

Между тем спасатели напоминают о правилах безопасности при передвижении групп в горных условиях:

у туристического состава обязательно должен быть руководитель;

не допускается растягивание группы на маршруте;

темп движения необходимо отслеживать по слабейшему;

отлучение или стоянка допускается только с разрешения руководителя.

Спасатели нашли потерявшуюся туристку. Фото: пресс-служба РОСО МЧС РК

Напомним, ранее туристы заблудились в горах Алматы – всю ночь их искали спасатели РОСО и службы спасения города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2033877-turistka-iz-yuzhnoy-korei-poteryalas-v-gorah-almaty-foto/