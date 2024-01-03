"Спасло желание увидеть детей": казахстанец в буран 10 часов блуждал по степи

В области Ұлытау заблудившегося сельчанина спасли полицейские и сотрудники МЧС. Он сбился с пути из-за начавшегося бурана и 10 часов бродил по степи, передает NUR.KZ со ссылкой МВД РК.

По сведениям информационного медиапортала ведомства, 2 января в 21.35 в отдел полиции Жанааркинского района области Ұлытау поступило сообщение от начальника участка охранной фирмы. Он сообщил, что пропал 43-летний охранник, проживающий в селе Сейфуллина.

Выяснилось, что в новогоднюю ночь мужчина находился на смене на одном из объектов, расположенном в 16 км от села Сейфуллина.

2 января в 17.00 он пешком отправился в свой населенный пункт - хотел как можно быстрее поздравить дочерей с наступившим Новым годом. Но дома так и не появился.

Как только поступило тревожное сообщение, были организованы поисковые мероприятия. В них участвовали весь личный состав отдела полиции Жанааркинского района, сотрудники МЧС и жители села. Также задействовали внедорожники и снегоходы.

К счастью, около 3 часов ночи мужчину нашли живым в степи в 40 км от села.

"По его словам, как только начался буран, он потерял ориентировку и сбился с пути. Мужчину спасло упорство и желание увидеть детей. Он все время шел, практически не делая остановок, проведя в открытой степи 10 часов", - рассказали в полиции.

Найденного сельчанина первым делом отвезли в больницу и передали врачам. Медики признали состояние мужчины удовлетворительным, но рекомендовали несколько дней провести в стационаре.

Напомним, в середине декабря заблудившегося табунщика спасли полицейские в Павлодарской области. Пять часов в 40-градусный мороз они искали в снежной степи сбившегося с пути мужчину.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.