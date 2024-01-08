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Девушка погибла, катаясь на старом капоте от авто в Уральске

Опубликовано:

Машина скорой помощи едет на вызов
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Несколько дней назад в Уральске случился трагический инцидент - 17-летняя девушка погибла во время развлечений с друзьями, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на официальной Instagram-странице ДП Западно-Казахстанской области, трагедия произошла 5 января. В полицию поступило сообщение, что в больницу было доставлена 17-летняя девушка, которая скончалась, не приходя в сознание.

Полицейские выяснили, что девушка со своими друзьями каталась на автомобиле, прицепив к нему старый капот от другого авто. В итоге во время катаний они ударились о газовую опору.

"В настоящее время задержаны две автомашины и доставлены в УП Уральска. Обстоятельства происшествия выясняются", - добавили в правоохранительных органах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске у подростка в руке взорвалась петарда. Мальчика госпитализировали.

До этого сообщалось, что 15-летний подросток обратился в клинику в Актобе с ранением глаза. Виной травмы стали петарды типа "бомбочка" ("хлопушка") , которые он взрывал во дворе дома.

А на прошлой неделе в Атырау девочка провалилась под лед. Ее спасли полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2054302-devushka-pogibla-katayas-na-starom-kapote-ot-avto-v-uralske/

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