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Обеспокоенная женщина заявила в полицию о пропаже мужа в ВКО (видео)

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У мужчины утонул снегоход в ВКО
Мужчины на водоеме. Кадр из видео: instagram.com/eastkazpolice

В ВКО мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. В полицию обратилась его обеспокоенная жена. Оказалось, что по пути домой снегоход мужчины провалился под лед, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный аккаунт ДП ВКО в Instagram, поздним вечером 1 января 2024 года в дежурную часть Шемонаихинского отдела полиции обратилась жительница района. Она рассказала, что ее муж рано утром уехал на рыбалку недалеко от населенного пункта и не вернулся.

Полицейские, получив сигнал, с помощью нескольких проходимых снегоходов сразу же направились на поиски мужчины. Спустя пару часов рыбака и его друга спасли от непогоды.

"Мужчина выехал до места на снегоходе. Порыбачив, он решил вернуться домой. Однако на обратном пути дорогу размыло, и его снегоход левой стороной провалился под лед. Поняв, что сам он не справится, рыбак позвонил своей супруге и другу, который направился ему на помощь, но тоже застрял в снежном плену. Спустя некоторое время мужчины встретились и остались вдвоем дожидаться помощи", - рассказали в ведомстве.

Стражи порядка призывают жителей и гостей региона по возможности воздержаться от поездок и активного отдыха в период непогоды, а если понадобилась помощь, обращаться по телефону 102.

Напомним, ранее недалеко от центра Атырау под лед на реке Урал провалилась девочка. Несколько полицейских прибыли на помощь. В итоге несовершеннолетнюю удалось вытащить на берег и передать врачам скорой помощи. Девочка сильно замерзла и не смогла объяснить, как она оказалась в воде.

В конце декабря 2023 года внедорожник провалился под лед на озере Коржынколь в Акмолинской области. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и вытащили машину с помощью специальной спасательной техники. Жертв и пострадавших не было.

Также в Атырауской области женщина провалилась под лед. Мужчина, пытавшийся прийти ей на помощь, тоже оказался в ледяной воде. Их спасли полицейские. Не дожидаясь прибытия скорой помощи, они сами доставили мужчину и женщину в районную больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2053715-obespokoennaya-zhenschina-zayavila-v-politsiyu-o-propazhe-muzha-v-vko-video/

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