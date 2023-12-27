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Стая бродячих собак напала на школьника в Алматинской области (видео)

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Стая собак напала на ребенка
Стая собак напала на ребенка. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В соцсетях появилось видео, как в Талгаре на подростка напала стая бродячих собак. Инцидент прокомментировали в пресс-службе акимата Алматинской области, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Instagram-паблик Kris_p_talgar. На кадрах видно, как стая бродячих собак на детской площадке нападает на подростка с рюкзаком. Чтобы отбиться от животных, ему пришлось запрыгнуть на припаркованное рядом авто. На видео присутствует около дюжины собак.

В пресс-службе акимата Алматинской области сообщили корреспонденту NUR.KZ, что сегодня, 27 декабря, ГУ "Управление ветеринарии Алматинской области" провело работы по отлову бродячих собак в Талгаре.

"В ходе профилактических мер были захвачены пять собак, которые были помещены в изолятор временного содержания на ветеринарной станции. Всего за год в городе Талгар были пойманы 330 бродячих собак", – рассказали в ведомстве.

В акимате отметили, что никаких жалоб или обращений со стороны подростка на видео не поступало в медицинские учреждения.

"Отловом бродячих животных занимается специальная бригада и проводятся работы, согласно графику и заявкам физических и юридических лиц, по данному вопросу можно обратиться по номеру телефона +7 (771) 466 9170", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в апреле жители города Жанаозена обратились в акимат, требуя решить проблему с бездомными собаками. Животные покусали 4-летнего мальчика, у него изуродовано лицо.

В том же месяце агрессивные животные напали на целую семью в Семее – 8-летняя девочка осталась со рваной раной на щеке.

В сентябре смотрители кладбищ в Шымкенте забили тревогу – они заявляют, что бродячие собаки стали раскапывать могилы.

В прошлом месяце жители села Байтерек в ЗКО бьют тревогу из-за бродячих собак, которые нападают на детей и домашний скот. Чиновники не отрицают проблемы и винят в этом самих сельчан, передает телеканал "Астана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2052946-staya-brodyachih-sobak-napala-na-shkolnika-v-almatinskoy-oblasti-video/

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