Заболевший скарлатиной ребенок умер в ЗКО

В Таскалинском районе Западно-Казахстанской области шестеро детей заболели скарлатиной. Один из малышей умер, еще один - в тяжелом состоянии, передает "Мой город", ссылаясь на облздрав.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что пятеро заразившихся скарлатиной детей посещали один детский сад. Сейчас учреждение закрыли на карантин.

"Двое детей получают стационарное лечение в Таскалинской районной больнице. Еще двое находятся на стационарном лечении в областной инфекционной больнице.

Один ребенок снят с карантина. Еще один ребенок умер. Проведено патологоанатомическое вскрытие. Окончательную причину смерти установят после проведения дополнительных исследований", — пояснили в управлении здравоохранения.

У троих детей, находящихся на стационарном лечении, состояние средней степени тяжести. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Что такое скарлатина

Как сообщается на официальном сайте Комитета санэпидконтроля Минздрава, скарлатина - это острое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, сопровождающееся симптомами интоксикации (головной болью, подъемом температуры, слабостью), воспалением миндалин (ангиной) и характерными высыпаниями на коже.

Источником инфекции является больной человек или носитель стрептококковой инфекции.

Чаще болеют дети дошкольного и школьного возраста - от 2 до 8 лет, поскольку в наибольшей степени подвержены воздействию стрептококка.

Человек после инфицирования становится носителем инфекции и способен ее передать в последующие 3 недели с момента заражения. После перенесенного заболевания формируется стойкий иммунитет.

Путь передачи и первые симптомы скарлатины

Основной путь передачи инфекции - воздушно-капельный.

Первые симптомы заболевания возникают через 2-7 дней после заражения стрептококком - сначала поднимается температура до 39-40°С, затем появляется слабость, головная боль, иногда эти симптомы сопровождаются однократной рвотой.

Чувствуется боль при глотании, слизистые зева гиперемированы (красные), миндалины увеличены, на них присутствует сероватый налет.

Важной составляющей профилактики скарлатины остается соблюдение правил личной гигиены, обучение детей регулярному мытью рук, уходу за полостью рта, использованию личного полотенца, зубной щетки, бутылки, чашки для питья и других личных вещей - все эти простые мероприятия существенно снижают риск передачи стрептококковой инфекции, отмечают медики.