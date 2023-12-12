Поругался с родственниками и ушел босой: полураздетого иностранца нашли в Костанае

Полицейские в Костанае нашли и вернули родным мужчину, приехавшего в гости из России. Поругавшись с родственниками, он ушел из дома полураздетым и без обуви, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 6 декабря около 4 утра на пульт "102" поступило сообщение о том, что в доме на проспекте Кобыланды батыра произошел конфликт между родственниками.

В результате ссоры 62-летний гражданин России, приехавший погостить в Костанай, в полураздетом виде вышел на улицу и пропал.

Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры по поиску иностранца.

"Обследовав район, мы не нашли гражданина. На улице минусовая температура, в чужом городе и без одежды человек мог замерзнуть. Поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы найти его.

Примерно через час от дежурной части поступила заявка, что неизвестный мужчина постучался в один из домов частного сектора в районе реки Тобол. Приметы подходили под описание пропавшего иностранца", – рассказал сотрудник полиции Мурат Иманбаев.

Стражи порядка, прибывшие в указанное место, обнаружили следы от голых ног. Следуя по ним, в одном из домов они нашли пропавшего мужчину. Он сильно переохладился.

Полицейские вызвали "скорую", до приезда которой оказали иностранцу первую медицинскую помощь. После осмотра мужчина был доставлен к родственникам.

Россиянин поблагодарил полицейских за оказание своевременной помощи.

Напомним, что с иностранцами в Казахстане происходили разные ситуации.

Так, атырауские полицейские нашли пропавшую около 10 лет назад гражданку Кыргызстана. Как стало известно, в 2011 году две иностранки приехали в Атырау, чтобы торговать одеждой. В том же году одна из сестер решила вернуться на родину, а вторая осталась.

В 2013 году женщины разговаривали по телефону, после чего их связь была прервана на долгие 9 лет. Атырауские правоохранители начали розыск иностранки.

Выяснилось, что она обиделась на своих родных и решила с ними не общаться. Между тем родственники пытались самостоятельно найти женщину, однако результатов это не дало. В результате помогли казахстанские полицейские и женщина воссоединилась с семьей.

Также удивительная история со счастливым концом приключилась с гражданином Молдовы, который оказался в нашей стране без вещей и документов. Ему помогли полицейские Кокшетау, которые нашли его супругу и дочь в Москве.