Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Поругался с родственниками и ушел босой: полураздетого иностранца нашли в Костанае

Опубликовано:

Сотрудник полиции рядом с найденным мужчиной. Фото
Полицейский с найденным мужчиной. Фото: polisia.kz

Полицейские в Костанае нашли и вернули родным мужчину, приехавшего в гости из России. Поругавшись с родственниками, он ушел из дома полураздетым и без обуви, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 6 декабря около 4 утра на пульт "102" поступило сообщение о том, что в доме на проспекте Кобыланды батыра произошел конфликт между родственниками.

В результате ссоры 62-летний гражданин России, приехавший погостить в Костанай, в полураздетом виде вышел на улицу и пропал.

Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры по поиску иностранца.

"Обследовав район, мы не нашли гражданина. На улице минусовая температура, в чужом городе и без одежды человек мог замерзнуть. Поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы найти его.

Примерно через час от дежурной части поступила заявка, что неизвестный мужчина постучался в один из домов частного сектора в районе реки Тобол. Приметы подходили под описание пропавшего иностранца", – рассказал сотрудник полиции Мурат Иманбаев.

Стражи порядка, прибывшие в указанное место, обнаружили следы от голых ног. Следуя по ним, в одном из домов они нашли пропавшего мужчину. Он сильно переохладился.

Полицейские вызвали "скорую", до приезда которой оказали иностранцу первую медицинскую помощь. После осмотра мужчина был доставлен к родственникам.

Россиянин поблагодарил полицейских за оказание своевременной помощи.

Напомним, что с иностранцами в Казахстане происходили разные ситуации.

Так, атырауские полицейские нашли пропавшую около 10 лет назад гражданку Кыргызстана. Как стало известно, в 2011 году две иностранки приехали в Атырау, чтобы торговать одеждой. В том же году одна из сестер решила вернуться на родину, а вторая осталась.

В 2013 году женщины разговаривали по телефону, после чего их связь была прервана на долгие 9 лет. Атырауские правоохранители начали розыск иностранки.

Выяснилось, что она обиделась на своих родных и решила с ними не общаться. Между тем родственники пытались самостоятельно найти женщину, однако результатов это не дало. В результате помогли казахстанские полицейские и женщина воссоединилась с семьей.

Также удивительная история со счастливым концом приключилась с гражданином Молдовы, который оказался в нашей стране без вещей и документов. Ему помогли полицейские Кокшетау, которые нашли его супругу и дочь в Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2050468-porugalsya-s-rodstvennikami-i-ushel-bosoy-polurazdetogo-inostrantsa-nashli-v-kostanae/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.