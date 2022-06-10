Пропавшую около 10 лет назад гражданку Кыргызстана нашли в Казахстане (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Атырауские полицейские нашли пропавшую около 10 лет назад гражданку Кыргызстана. Подробности удивительной истории двух сестер озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Как рассказали стражи порядка, в 2011 году две гражданки Кыргызстана приехали в Атырау, чтобы торговать одеждой. В том же году одна из сестер решила вернуться на родину, а вторая осталась.

В 2013 году женщины разговаривали по телефону, после чего их связь была прервана на долгие 9 лет.

Атырауские правоохранители начали розыск иностранки. Выяснилось, что она обиделась на своих родных и решила с ними не общаться.

Между тем родственники пытались самостоятельно найти женщину, однако результатов это не дало. Помогли казахстанские полицейские.

Братья и сестры не могли скрыть слез радости после долгой разлуки. Сестра пропавшей поблагодарила стражей порядка, которые помогли семье воссоединиться.

"Спасибо полицейским, которые помогли воссоединиться потерянным родным людям. Долгие годы я мечтала и ждала этого момента. Радости моей нет предела!" - со слезами на глазах поделилась сестра найденной женщины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973469-propavshuyu-okolo-10-let-nazad-grazhdanku-kyrgyzstana-nashli-v-kazahstane-video/