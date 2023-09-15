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Удивительная история со счастливым концом приключилась с иностранцем в Казахстане

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Виталий Николаев
Виталий Николаев. Фото: polisia.kz

Гражданин Молдовы Виталий Николаев оказался в Казахстане без вещей и документов. Иностранцу помогли полицейские Кокшетау - он вернется к своей супруге и дочери, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Эта удивительная история со счастливым концом началась в Кокшетау еще в августе. Гражданин Молдовы Виталий Николаев прилетел в Астану из Москвы.

Далее он на поезде отправился в Петропавловск, откуда планировал вернуться в российскую столицу, однако ему пришлось сесть на этот же поезд уже в обратном направлении.

В пути следования мужчина выпил спиртное со случайными попутчиками и сошел на станции в Кокшетау.

Утром 13 августа иностранца остановили полицейские на улице в Автогородке. Их внимание привлекло поведение мужчины, который казался растерянным, при этом из вещей на нем были только шорты и футболка.

Во время разговора выяснилось, что Виталий не помнит, как оказался в Кокшетау, также отсутствовали документы и вещи. Уже позже сотрудники приемника-распределителя выяснили, что у иностранца есть жена и дочь, проживающие в Москве.

Однако кроме имен мужчина больше ничего не смог назвать: ни адреса, ни номеров телефонов.

Для того, чтобы выйти на связь с родными, начальник подразделения Айбек Баймуратов принял решение обратиться к социальным сетям.

В "Одноклассниках" полицейский сумел найти профиль супруги, но для этого пришлось просмотреть огромное количество пользователей и написать не одно сообщение.

Поиски проводились и через информационную систему "Беркут". Все это время Виталий Николаев находился в приемнике-распределителе, так как из-за отсутствия теплой одежды и, учитывая погодные условия, последствия могли быть самыми печальными.

Спустя некоторое время сотрудниками был установлен адрес проживания семьи Виталия, однако выйти с ними на связь по-прежнему не представлялось возможным.

Здесь помощь Виталию пришла от другого сотрудника УП Кокшетау Саябека Жакулина, который в настоящее время проходит обучение в Академии МВД Москвы.

Полицейский лично съездил по адресу проживания и уже оттуда связался с Кокшетау через видеозвонок.

По словам стражей порядка, онлайн-встреча супругов оказалась очень эмоциональной: со слезами женщина и дочь рассказали, что в Москве организовали поиски Виталия и уже не думали увидеть его живым.

Как оказалось, в Акмолинской области проживает дальняя родственница семьи Николаевых и 13 сентября, спустя ровно месяц, Виталий покинул приемник-распределитель вместе со своими родными. Теперь ему предстоит путь домой.

Отметим, что похожие ситуации уже происходили в Казахстане и с другими иностранцами.

Так, атырауские полицейские нашли пропавшую около 10 лет назад гражданку Кыргызстана. Как стало известно, в 2011 году две иностранки приехали в Атырау, чтобы торговать одеждой.

В том же году одна из сестер решила вернуться на родину, а вторая осталась. В 2013 году женщины разговаривали по телефону, после чего их связь была прервана на долгие 9 лет. Атырауские правоохранители начали розыск иностранки.

Выяснилось, что она обиделась на своих родных и решила с ними не общаться. Между тем родственники пытались самостоятельно найти женщину, однако результатов это не дало. В результате помогли казахстанские полицейские и женщина воссоединилась с семьей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036702-udivitelnaya-istoriya-so-schastlivym-kontsom-priklyuchilas-s-inostrantsem-v-kazahstane/

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