Как в Алматы будут бороться с брошенными на тротуарах самокатами, рассказал Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района рассказал, как будут бороться с брошенными на тротуарах самокатами, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц города попросила запретить парковку скутеров на тротуарах.

На это глава Управления гормобильности сообщил, что есть отведенные места, где самокатчики должны парковать арендованные самокаты. Кроме того, у кикшеринговых компаний есть сотрудники, которые собирают по городу самокаты.

"Надо сделать так: если неправильная парковка, то продолжается оплата. Он (самокатчик - прим. ред.) должен довести до определенного места. В этом случае счетчик перестает работать. Они (компании - прим. ред.) вывозят с опозданием - утром и вечером - и город остается захламленным. УГМ, не радуйтесь своим успехам, лучше доделайте до конца, чтобы они парковались где положено.

К сожалению, только через закон можно запретить парковки на тротуарной части. Честно скажу: они до туда (до определенных мест - прим. ред.) не довозят. Для парковок места мы определили по городу. Но (пассажиры - прим. ред.) доехали до нужного места - и бросили там самокат. Мы хотим через кошелек, через карман решить: если не в том месте припарковался, продолжается начисление оплаты", - заключил аким.

Напомним, ранее новые правила и ограничения для самокатов в Казахстане разъяснили в МВД.