Полицейский вытащил из озера тонущую 84-летнюю казахстанку, но спасти ее не удалось

84-летняя бабушка тонула в озере в Костанайской области. На помощь пенсионерке пришел участковый полиции, который бросился за ней в воду. Однако женщина не выжила, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Житель поселка Аманкарагай Аулиекольского района позвонил в полицию, сообщив, что со стороны озера слышны крики о помощи. На место прибыл участковый инспектор полиции Габит Байжанов.

"На улице был ветер, и он действительно услышал еле слышный голос, который просил о помощи. Пробежав вдоль берега, полицейский понял, что звук идет с середины озера. Он кинулся в воду в форменной одежде", – говорится в новостном Telegram-канале МВД.

Байжанов вытащил пострадавшую на берег, ему помогли односельчане, которые оказались рядом. 84-летнюю пенсионерку донесли домой, затем ее доставили в больницу.

К сожалению, бабушка скончалась. Сейчас выясняется, как женщина оказалась на озере.

Несколько дней назад мы писали о военнослужащем, который спас пожилую женщину и семью с детьми из горящего дома в Семее. Наряду с этим сообщалось о полицейском, который вытащил из огня 6-летнего ребенка в Таразе. Обоих после происшествия госпитализировали.

До этого, летом, в Акмолинской области мужчина спас тонущего ребенка, но сам из воды выбраться не смог. Другой случай произошел в Петропавловске: подросток вытащил из воды мальчика, который хотел спасти своего брата, но сам едва не лишился жизни.