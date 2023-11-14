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Травля клопов в Актау: отец умерших детей сделал заявление

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Рука от куклы лежит на траве
Иллюстративное фото: Rosmarie Wirz / Getty Images

Отец двоих детей, которые умерли после травли клопов в Актау, заявил что в городе не могут провести экспертизу, которая могла выявить состав препарата для дезинсекции, пишет Lada.

Мужчина требует справедливого суда и не намерен прощать соседку, в квартире которой травили клопов.

Отец погибших детей возмущен тем, что соседка, которая не предупредила его семью о травле клопов, все еще находится на свободе.

"У полицейских связаны руки из-за экспертизы, которую в Актау не могут провести. Нет заключения. Не могут выявить состав препарата, из-за которого произошло отравление. Я требую справедливости. Мы похоронили двоих детей, вы думаете, это просто?! Эта женщина до сих пор на свободе, якобы потому что у нее несовершеннолетний ребенок", - заявил мужчина.

Отец решил рассказать подробности произошедшей трагедии.

"Вечером у детей началась рвота, мы подумали, что они отравились, позвонили врачу, нам сказали дать детям "смекту", я сходил в аптеку, к ночи все вроде стало нормальным. Под утро началась рвота у меня. Мы чувствовали себя обессиленными, не могли шевелить руками и ногами, не могли встать. Жена сказала, что Берекет начал синеть, и я, видимо, из-за шока резко подскочил, взял его на руки и вышел из квартиры. Потом начала синеть и Марьям. До скорой я не дозвонился, связался с полицией. Надо отдать им должное, они отработали максимально оперативно. Помогли вынести детей на улицу, вызвали скорую, газовую службу. Потом они сказали, что в квартире воняет газом, но мы это не чувствовали, сознание было потерянным", - пояснил он.

По словам мужчины, это не первый случай в Актау, когда родители хоронят своих детей после травли клопов.

Он также требует, чтобы власти запретили продажу средств для травли клопов, в составе которых есть смертельные вещества.

"Соседка не предупредила нас, хотя они с моей женой состоят в общедомовом чате. КСК тоже были не в курсе. Если бы мы знали, то ушли бы в безопасное место. Дети бы живы остались. Считаю, что она заслуживает максимального наказания", - заявил он.

Гибель детей после травли клопов в Актау

21 октября в одной из квартир в Актау были найдены мертвыми два ребенка, еще пятерых человек госпитализировали. Сообщалось, что дети и взрослые отравились неизвестным веществом, предположительно, средством для травли насекомых.

СМИ писали, что в больницу были доставлены женщина, ее сын и дочь. Мать и мальчик попали в реанимацию, их состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Как выяснилось позже, хозяйка квартиры на восьмом этаже разложила по комнатам неизвестные таблетки, собрала своих детей и ушла из дома. Никого из соседей о желании потравить насекомых она, как сообщается, не предупредила. А ядовитые пары через вентиляцию поднялись выше.

Также отмечалось, что за последние несколько лет это уже четвертый случай в регионе, когда после непрофессиональной дезинсекции гибнут люди.

Позже Айжан Есмагамбетова сообщала, что было начато эпидемиологическое расследование.

Стоит отметить, что спустя несколько дней в городе произошел еще один похожий случай - 26 октября в результате травли клопов в Актау пострадали двое взрослых и трое детей. Санврачи заявляли, что обработка квартиры проводилась серной шашкой, которую хозяин квартиры приобрел на рынке.

Не так давно стало известно о том, что подозреваемая до сих пор на свободе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2045742-travlya-klopov-v-aktau-otets-umershih-detey-sdelal-zayavlenie/

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