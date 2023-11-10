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Почему не арестовали соседку по делу о гибели детей после травли клопов в Актау, рассказали в полиции

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Наручники висят на клетке
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В департаменте полиции Мангистауской области рассказали о ходе расследования дела о гибели детей после травли клопов - подозреваемая до сих пор на свободе, передает NUR.KZ со ссылкой на издание Lada.

В отношении владелицы квартиры, которая травила клопов неизвестным веществом, мера пресечения все еще не избрана.

Факт отравления со смертельным исходом зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований областного ДП.

В настоящий момент, по информации полиции, назначена экспертиза, результаты которой будут направлены в суд для избрания меры пресечения в отношении фигурантов дела.

"Заключение экспертизы еще не готово. Только после того, как будут результаты, встанет вопрос о санкционировании меры пресечения в отношении фигурантов дела", - пояснили в ДП.

Гибель детей после травли клопов в Актау

21 октября в одной из квартир в Актау были найдены мертвыми два ребенка, еще пятерых человек госпитализировали. Сообщалось, что дети и взрослые отравились неизвестным веществом, предположительно, средством для травли насекомых.

СМИ писали, что в больницу были доставлены женщина, ее сын и дочь. Мать и мальчик попали в реанимацию, их состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Как выяснилось позже, хозяйка квартиры на восьмом этаже разложила по комнатам неизвестные таблетки, собрала своих детей и ушла из дома. Никого из соседей о желании потравить насекомых она, как сообщается, не предупредила. А ядовитые пары через вентиляцию поднялись выше.

Также отмечалось, что за последние несколько лет это уже четвертый случай в регионе, когда после непрофессиональной дезинсекции гибнут люди.

Позже Айжан Есмагамбетова сообщала, что было начато эпидемиологическое расследование.

Стоит отметить, что спустя несколько дней в городе произошел еще один похожий случай - 26 октября в результате травли клопов в Актау пострадали двое взрослых и трое детей. Санврачи заявляли, что обработка квартиры проводилась серной шашкой, которую хозяин квартиры приобрел на рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045115-pochemu-ne-arestovali-sosedku-po-delu-o-gibeli-detey-posle-travli-klopov-v-aktau-rasskazali-v-politsii/

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