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Вновь травили клопов: трое детей и двое взрослых пострадали в Актау

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Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото: Thomas Winz / Getty Images

Неделю назад в Актау произошла трагедия из-за травли клопов - погибли двое детей, а накануне дезинсекция вновь привела к тому, что пострадали люди, пишет "Лада".

26 октября в результате травли клопов пострадали двое взрослых и трое детей, сообщили в управлении санитарно-эпидемиологического контроля города и управлении здравоохранения Мангистауской области.

Санврачи заявили, что обработка квартиры проводилась серной шашкой, которую хозяин квартиры приобрел на рынке в 22-м микрорайоне.

"В 21:20 к нам поступило сообщение о травле квартиры в 3А микрорайоне. На место выехали наши специалисты. Выяснили, каким препаратом проводилась обработка.

Предупредили всех соседей, организовали условия для эвакуации людей при помощи акима города. Но граждане, проживающие в соседних квартирах, отказались выезжать. Они были предупреждены обо всех последствиях. Сотрудники ЧС и полиции также были на месте происшествия.

Оперативно проведены работы и устранены причины отравления. За медицинской помощью в больницу обратились пять человек и отпущены на амбулаторное лечение", - сообщила руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова.

В Мангистауской областной многопрофильной больнице рассказали, что два человека были доставлены в приемное отделение. Им оказали необходимую помощь и отправили домой.

А в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области рассказали о состоянии пострадавших детей.

"В больницу за помощью обратились трое детей из одной семьи. У двух детей симптомов не было, они были осмотрены и отпущены домой. Одного ребенка госпитализировали в отделение педиатрии, состояние стабильно тяжелое. У ребенка при поступлении были жалобы на слабость и головокружение, в связи с чем и госпитализирован", - сообщили в УОЗ региона.

Гибель детей из-за травли клопов в Актау

21 октября в одной из квартир Актау были найдены мертвыми два ребенка, еще пятерых человек госпитализировали. Сообщалось, что дети и взрослые отравились неизвестным веществом, предположительно, средством для травли насекомых.

СМИ писали, что в больницу были доставлены женщина, ее сын и дочь. Мать и мальчик попали в реанимацию, их состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Как выяснилось позже, хозяйка квартиры на восьмом этаже разложила по комнатам неизвестные таблетки, собрала своих детей и ушла из дома. Никого из соседей о желании потравить насекомых она, как сообщается, не предупредила. А ядовитые пары через вентиляцию поднялись выше.

Также отмечалось, что за последние несколько лет это уже четвертый случай в регионе, когда после непрофессиональной дезинсекции гибнут люди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2042764-vnov-travili-klopov-troe-detey-i-dvoe-vzroslyh-postradali-v-aktau/

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