"Прошли указатель": двое туристов заблудились в ущелье Котырбулак в Алматинской области

Спасатели нашли потерявшихся туристов. Фото: пресс-служба РОСО МЧС РК

В горах Алматинской области в ущелье Котырбулак потерялись двое туристов. Спасатели нашли заблудившихся менее чем за два часа, передает официальный сайт МЧС РК.

По информации ведомства, инцидент произошел вчера, 24 августа, вечером. В 20:21 поступило сообщение о том, что в Талгарском районе в ущелье Котырбулак потерялись два туриста. У них была связь, поэтому они сами вызвали спасателей.

"На место поисков выдвинулись спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. В 22:14 спасатели нашли потерявшихся в районе туристического комплекса Алматау (ущелье Котырбулак)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи найденные туристы не нуждались.

"Выяснилось, что при спуске с пика Букреева в сторону Медеу туристы прошли указатель и заблудились", – добавили в МЧС.

В свою очередь спасатели напоминают, что перед походом в горы, даже на один день, необходимо изучить маршрут, скачать карту маршрута, чтобы пользоваться ей в оффлайн-режиме. В случае происшествия нужно звонить на номер 112 или 8 (727) 3721560 (Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС города Алматы).

Напомним, ранее туристы заблудились в горах Алматы – всю ночь их искали спасатели РОСО и службы спасения города.

Также в горах Алматы 23 августа потерялась туристка из Южной Кореи, отстав от делегации. Однако представитель консульства только вчера обратился к спасателям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2034027-proshli-ukazatel-dvoe-turistov-zabludilis-v-uschele-kotyrbulak-v-almatinskoy-oblasti/