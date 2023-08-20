Потерявшихся туристов искали всю ночь в горах Алматы

Машина спасателей. Фото: МЧС РК

Туристы заблудились в горах Алматы - всю ночь их искали спасатели РОСО и службы спасения города, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

Сегодня, 20 августа, при спуске с пика Каменский в горах Заилийского Алатау три человека сбились с тропы и сообщили об этом спасателям.

Поиски велись всю ночь. В 6:40 спасатели РОСО и службы спасения города нашли первого заблудившегося.

Через два с половиной часа нашли еще двух туристов - их удалось обнаружить в районе ущелья Каргалинское.

Спасатели МЧС рекомендуют: прежде чем отправиться в горный поход, стоит сообщить близким о своих планах и кратко описать маршрут, а также время возвращения.

Отметим, что спасатели Алматинской области спасли гражданку РФ в Чарынском каньоне. 11 часов женщина просидела на скале - она скатилась со склона. Была проведена эвакуация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2033199-poteryavshihsya-turistov-iskali-vsyu-noch-v-gorah-almaty/