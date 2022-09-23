Более 60 мигрантов погибли при крушении судна у побережья Сирии

Судно в море. Иллюстративное фото: Pexels

Судно с десятками нелегальных мигрантов затонуло близ побережья сирийского города Тартус. Количество жертв достигло 61 человека, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на министра транспорта Ливана Али Хамийе.

Судно отплыло из ливанского города Триполи и потерпело крушение 22 сентября. В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены жертвы. 19 человек удалось спасти. О количестве пропавших без вести информацию не предоставили.

Сообщается, что на борту судна находились мигранты из Сирии, Палестины и Ливана.

Напомним, в августе у берегов Туниса затонула лодка с нелегальными мигрантами. Жертвами стали шесть человек.

В июле 17 мигрантов из Гаити погибли при попытке попасть в США на лодке. За месяц до этого полсотни нелегальных мигрантов погибли от жары в грузовике в Техасе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1989354-bolee-60-migrantov-pogibli-pri-krushenii-sudna-u-poberezhya-sirii/