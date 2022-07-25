17 мигрантов из Гаити погибли при попытке попасть в США на лодке

Иллюстративное фото: Woohae Cho/Getty Images

По меньшей мере 17 нелегальных мигрантов из Гаити погибли у берегов Багамских островов, когда направлялись на лодке в Соединенные Штаты, передает The Washington Post.

Лодка с десятками мигрантов из Гаити перевернулась у берегов Багамских островов ночью в воскресенье 24 июля. Спасатели извлекли из воды тела 17 погибших.

Среди жертв - один мужчина и 15 женщин, а также ребенок. Троих пострадавших удалось спасти, они были госпитализированы с травмами. Двоих из них подозревают в организации этого "путешествия".

Предполагается, что на борту находилось до 60 человек. Лодка с мигрантами из Гаити направлялась в Майами.

Напомним, в конце июня в Техасе на границе с Мексикой обнаружили грузовик, в котором оказались тела десятков погибших от жары мигрантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980051-17-migrantov-iz-gaiti-pogibli-pri-popytke-popast-v-ssha-na-lodke/