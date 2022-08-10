Шесть человек погибли при крушении лодки с мигрантами у побережья Туниса

Иллюстративное фото: Valeria Ferraro/Anadolu Agency via Getty Images

У побережья Туниса затонула лодка с нелегальными мигрантами. В результате крушения погибли шесть человек, передает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию Mosaique FM.

Происшествие случилось неподалеку от тунисских островов Керкенна. В лодке находилось около 30 нелегальных мигрантов. В результате инцидента шесть человек погибли. Среди жертв были только женщины и дети.

Береговой охране удалось спасти 20 человек, все они являются гражданами Туниса. Ведутся поиски пропавших без вести.

В конце июня в США в техасском городе Сан-Антонио более 40 мигрантов были найдены полицией мертвыми в прицепе большегрузного автомобиля. Еще десятки людей были доставлены в больницу.

В июле 17 мигрантов из Гаити погибли при попытке попасть в США на лодке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982550-shest-chelovek-pogibli-pri-krushenii-lodki-s-migrantami-u-poberezhya-tunisa/