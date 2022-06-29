Число погибших в грузовике в Техасе мигрантов увеличилось до 51 человека

Вид на место, где был обнаружен грузовик с погибшими мигрантами. Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Число мигрантов, которые погибли от жары в кузове грузовика в Техасе, возросло до 51 человека. Более десятка человек были доставлены в больницы с тепловыми травмами, передает CBS News.

Издание со ссылкой на официальных лиц сообщает, что среди погибших были 39 мужчин и 12 женщин. По словам представителя округа Бексар Тома Пейна, возможно, некоторым из жертв нет еще и 18 лет.

Отмечается, что более десятка пострадавших были госпитализированы в местные больницы с тепловыми травмами.

По словам представителей федеральных правоохранительных органов, это, вероятно, самый смертоносный случай контрабанды людей за всю историю США.

Напомним, большегрузный автомобиль был обнаружен в крупном техасском городе Сан-Антонио вечером 27 июня. Предположительно, запертые в прицепе люди погибли от сильной жары и нехватки воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976094-chislo-pogibshih-v-gruzovike-v-tehase-migrantov-uvelichilos-do-51-cheloveka/