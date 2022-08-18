Бультерьера усыпили после нападения на детей в Актобе

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16 августа в одном из дворов города Актобе бультерьер набросился на игравших детей. Собаку обезвредил сосед, после чего животное усыпили, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что во вторник, 16 августа, в 19:30 в полицию города Актобе поступило сообщение о том, что по улице Маресьева, 75, собака кидается на людей и уже покусала нескольких человек.

В ходе выяснения обстоятельств стражи порядка установили, что примерно в 19:20 дети 2006 и 2012 годов рождения играли во дворе по вышеуказанному адресу. В этот момент на них набросилась гулявшая рядом собака породы стаффордширский бультерьер. Их попытался защитить старший брат одного из детей, увидев, что собака проявляет агрессию.

"Увидев происходящее, сосед забежал домой, взял свое зарегистрированное оружие, ​выстрелил в собаку и ранил ее. По прибытии ветеринарной службы собака была усыплена", – отметили стражи порядка.

Дети же были доставлены в больницу с укушенными ранами правого плеча, предплечья, правого бедра и левого колена.

"В ходе проверки сотрудниками полиции установлен владелец собаки, в отношении которого возбуждено административное производство по статье 407-2 части 1 пункту 4 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными", – добавили полицейские.

Ранее в Актобе завершили расследование по делу о гибели 12-летнего мальчика, которого в начале июня загрызли собаки. Тело ребенка с множественными рваными ранами нашли жители города.

Незадолго до этого здесь же свора собак напала на школьницу, которая возвращалась домой после занятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983829-bulterera-usypili-posle-napadeniya-na-detey-v-aktobe/