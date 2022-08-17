За гибель искусанного собаками подростка в Актобе никто не ответит

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Полицейские Актобе завершили расследование по делу о гибели 12-летнего мальчика, которого в начале июня загрызли собаки. Следствие пришло к выводу, что это был несчастный случай, передает сайт телеканала КТК.

Трагический случай произошел 9 июня в жилом массиве Есет батыр.

Незадолго до этого здесь же свора напала на школьницу, которая возвращалась домой после занятий. Тогда ребенка спасли случайные прохожие. По информации телеканала, девочка две недели лечилась в больнице.

Другой такой эпизод закончился не так благополучно: в первой половине июня в Актобе нашли тело 12-летнего мальчика. На нем были множественные рваные раны – головы, туловища, верхних и нижних конечностей.

Телеканал сообщает, что полиция расследовала дело два месяца, но ответственных за смерть ребенка так и не установила.

"В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть ребенка наступила от укуса собак. В связи с отсутствием состава уголовного правонарушения дело по производству прекращено", – сообщил замглавы Следственного управления ДП Актюбинской области Нурболат Султанов.

Источник: КТК

Отметим, что после гибели подростка на ситуацию отреагировали в акимате области – тогда власти сообщили, что начали готовиться к отстрелу собак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983651-v-dele-o-gibeli-iskusannogo-sobakami-podrostka-v-aktobe-ne-nashli-sostava-prestupleniya/