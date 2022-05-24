Свора бродячих собак едва не загрызла девочку в Актобе (видео)

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В Актобе на 13-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы, напала свора бездомных собак. Подросток с тяжелыми травмами попала в больницу. Родители пострадавшей девочки обратились в полицию, передает КТК.

Как рассказала мама девочки Алтынгуль, больше 10 собак повалили ее дочь на землю, когда она возвращалась из школы, и искусали так, что на теле фактически не осталось ни одного живого места. Если бы не случайные прохожие, все могло закончиться трагедией.

"Им оставалось только съесть ее заживо. Вся в укусах до пят. Только лицо и шею прикрыла руками. На голове кусок оторвали. Никто никаких мер не принимает. Ребенок мой едва не умер. Еще 3-4 минуты – и они бы ее на клочья разорвали", - делится женщина страшными подробностями.

Сейчас девочка с тяжелейшими ранами в больнице. По словам матери, помимо физических болей, у ребенка сильная психологическая травма: плохо спит ночами, часто пугается. Врачи наложили уже десятки швов, ребенок получил вакцину против бешенства.

"Укушенные раны головы, плеча, предплечья, спины, обоих бедер, обеих голеней, множественные. В некоторых местах на голове, правой голени, левой голени нанесли рваные раны", - рассказал зав. отделением Актюбинской областной детской больницы Куантай Махамбетов.

Отмечается, что актюбинцы уже не раз жаловались на бродячих собак, заполонивших город. Однако отстрел бездомных четвероногих теперь под запретом. По новым правилам, их можно отлавливать только для вакцинации и стерилизации, а затем отправлять на передержку.

В Актобе есть лишь один частный приют. Только вот где взять деньги, чтобы пристроить туда животных, ветеринары не знают.

"В бюджетном классификаторе должно быть указано: «Отлов и временное содержание и стерилизация бродячих животных». Но сейчас этого нет. Имеется такая статья расходов, как «Отлов и отстрел». Но закон запрещает отстрел бродячих животных. Соответственно, нужно менять данные в бюджетном классификаторе", - заявил замглавы управления ветеринарии Актюбинской области Иса Базаров.

А пока специалисты ищут решение, пострадавшие требуют привлечь чиновников к ответственности. Мама девочки тоже не намерена оставлять это без последствий. Она обратилась с заявлением в полицию - требует найти и наказать тех, кто в ответе за произошедшее.

Самой девочке еще предстоят длительное лечение и реабилитация. При этом все расходы лягут на плечи самой семьи.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1970679-svora-brodyachih-sobak-edva-ne-zagryzla-devochku-v-aktobe-video/