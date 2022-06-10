Тело 12-летнего ребенка с множественными рваными ранами нашли в Актобе

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В социальных сетях появилось сообщение о том, что в Актобе ребенка насмерть загрызли собаки. Информацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 9 июня на территории одного из строящихся объектов в районе микрорайона №3 жилого массива Есет батыра в Актобе было обнаружено тело 12-летнего мальчика.

"По факту обнаружения тела малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти в виде острой кровопотери, множественных рваных ран головы, туловища, верхних и нижних конечностей, предварительно, от укуса животного, зарегистрировано уголовное дело", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Здесь добавили, что назначены ряд судебно-медицинских экспертиз. Стражи порядка проводят досудебное расследование и выясняют обстоятельства гибели ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973526-telo-12-letnego-rebenka-s-mnozhestvennymi-rvanymi-ranami-nashli-v-aktobe/