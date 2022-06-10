Отстрел бездомных собак начнут в Актобе после гибели ребенка (видео)

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В Актобе после трагической гибели 12-летнего ребенка решили начать отстрел бродячих собак. Жители города неоднократно жаловались на нашествие бездомных животных.

Ранее сообщалось, что в одном из микрорайонов Актобе было найдено тело 12-летнего ребенка с множественными рванными ранами. Предполагается, что на мальчика напали бродячие собаки.

Корреспонденты телеканала "Хабар 24" встретились с родными погибшего подростка.

Мадияр Шакират был средним ребенком в семье, кроме него есть еще двое детей. Накануне вечером он как обычно отпросился погулять на улицу, а когда не вернулся, родные начали поиски. Чуть позже в полицию поступил звонок от сторожа одного из строящихся объектов, который и обнаружил тело ребенка.

"Сейчас жизнь собак стала дороже жизни людей. Получается, жизнь ребенка ничего не стоит. Как можно в мирное время терять детей? Почему не истребляют собак, не принимают меры? Сколько бы я теперь ни плакал, внука моего никто не вернет", - поделился дедушка погибшего мальчика Шакират Абшанов.

Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют полицейские. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

"По факту обнаружения тела с признаками насильственной смерти в виде острой кровопотери, множественных рваных ран головы, туловища, возбуждено уголовное дело. Смерть, предположительно, от укуса животного. В настоящее время уголовное дело расследуется, назначен ряд экспертиз", - сообщили в полиции региона.

То, что сотни бродячих животных заполонили улицы города, признают и чиновники. Согласно новому закону "Об ответственном обращении с животными", бродячих кошек и собак должны отлавливать, временно содержать, стерилизовать, а потом отпускать на волю.

Усыпить их могут только в том случае, если они представляют угрозу для людей. Однако полноценную работу в этом направлении еще не начали - ждут, когда в силу вступят подзаконные нормативные акты и поступят деньги.

Ветслужбы выезжают на отлов, только когда жители обращаются с заявлением к участковому.

"Сегодня будет расписан алгоритм действий по каждому участку, будут ежедневно поступать заявления. Будут приняты меры совместно с участковыми полицейскими. Отстрел будет проводится согласно статьи 15 пункта 4. Известно, что это не первый случай нападения собак на людей", - сообщил заместитель акима Актюбинской области Жаксыгали Иманкулов.

Месяц назад бродячие животные в этом же микрорайоне покусали 13-летнюю девочку. Расследование по этому делу еще продолжается, виновных в случившемся пока не нашли.

Ранее жители города и области жаловались, что бездомные собаки стали нападать на скот и домашнюю птицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973629-otstrel-bezdomnyh-sobak-nachnut-v-aktobe-posle-gibeli-rebenka-video/