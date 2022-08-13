Нападение медведя на ребенка в Костанае: экс-владелец зверя выплатит штраф в 18,5 млн тенге

Медведица Катя. Фото с сайта: kstnews.kz

В Костанае суд признал виновным хозяина базы отдыха "Радуга", где год назад медведица покусала 5-летнего ребенка. В результате травм девочке пришлось ампутировать правую ногу, передает газета "Костанайские новости".

Александра Панина, владельца базы отдыха, осудили по п. 1 ч. 2 ст. 306 УК РК – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека".

Его признали виновным и назначили 500 часов общественных работ, однако по амнистии освободили от основного наказания.

За причиненный моральный вред потерпевшая сторона требовала 25 млн тенге. Иск потерпевших суд удовлетворил частично: хозяин Кати (кличка медведицы) выплатит семье 18,5 млн тенге (ранее он уже выплатил 1,5 млн).

Материальный же ущерб Панин выплатил полностью.

О нападении дикого зверя мы рассказывали в сентябре прошлого года. Тогда родители с 5-летней девочкой приехали на базу отдыха "Радуга", на территории которой есть клетка с медведицей. Мать и маленькая дочь решили покормить животное, которое поначалу отреагировало мирно. Потом малышка уже без матери подошла к клетке, и тогда медведица схватила ее за ногу и укусила несколько раз. На крики прибежали отдыхающие и родители: они вырвали ребенка из пасти зверя.

Девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Ребенка ввели в искусственную кому и провели несколько операций на правую ногу. Однако сохранить конечность не удалось.

Ныне осужденный Панин заявлял, что у него были проблемы с содержанием зверя, и он даже думал его пристрелить. Вскоре медведицу, напавшую на ребенка, было решено перевезти в мини-зоопарк на базе отдыха "Абакшино" в Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983042-napadenie-medvedya-na-rebenka-v-kostanae-eks-vladelets-zverya-vyplatit-millionnyy-shtraf/