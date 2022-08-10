Погибшего во время бури в Алматинской области гвардейца наградят посмертно

Алмас Шахимов. Фото: polisia.kz

Погибшего во время бури в Алматинской области нацгвардейца Алмаса Шахимова представят к посмертной награде, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Об этом сообщили на пресс-конференции в воинской части 5571.

"Мы потеряли своего товарища, защитника нашей родины. Природные катаклизмы предсказать нельзя – оповещения о буре не было. Зная о том, что рискует жизнью, он помогал своим сослуживцам и последний покинул палатку.

Из-за шквального ветра металлоконструкция разрушилась. Он получил травму головы. Его отправили в больницу. К сожалению, в 21:30 врачи городской больницы Кунаева констатировали смерть", - сказал первый заместитель командующего региональным командованием "Юг" Бекайдар Казкеев.

По словам спикера, погибший "с первых дней службы показал себя как добросовестный солдат, настоящий гражданин".

"Призывался из Кокшетау 27 мая. Показал себя лидером, спортсменом, хорошим другом, товарищем, хорошим подчиненным. Погиб при исполнении воинского долга. Он - герой Национальной гвардии, нашего народа, истинный сын своих родителей", – добавил Казкеев.

Тело рядового Алмаса Шахимова перевезут из Алматы до Кокшетау на военном борту. Его родителям окажут материальную помощь согласно законодательству – 500 МРП (1 531 500 тенге) плюс 80 МРП (245 040 тенге) погребальных.

Кроме того, командование РгК "Юг" будет ходатайствовать о поощрении военнослужащего посмертно.

Отмечается, что травмы и увечья во время бури получили еще 14 военнослужащих, из них трое - военнослужащие по контракту. Всем уже оказана медпомощь.

"Служебное расследование проводится в масштабе регионального командования. Военно-следственное управление, военная прокуратура тоже дадут свою оценку. Все будет открыто проверяться", – пообещал офицер.

Также на пресс-конференции сослуживцы погибшего во время бури рассказали, как он спасал их. По их словам, погибший боец прибежал к ним на помощь, но сам спастись не смог из-за плохой видимости.

"Мы трое находились в наряде на КПП. Ближе к 21:00 часам началась буря. Мы направились в палатку первой роты для укрытия. Ее трясло от ветра, мы пытались ее удержать, не знали, что делать. Находились перед дверью.

Алмас пришел к нам на помощь, отвел к забору, где мы укрылись. Мы его ждали 10 минут, потом я прошел проверить. Увидел его – он лежал на животе. Мы позвали медиков. На его лице была кровь", – рассказал сослуживец погибшего Акылбек Аманов.

"Он нас вытащил троих, потом убежал. В пыли ничего не видно было. Он нас вытащил, отвел к забору, мы сидели, он убежал спасать других. Там не видно было, в какую сторону он направился.

О мерах безопасности нас проинструктировали. Но вчера эта буря началась неожиданно. Весь батальон был на стрельбах, километр от лагеря. Все командующие там были. Мы втроем из второй роты. Он из первой", – поделился рядовой Дмитрий Бадулов.

По словам сослуживцев, неприязненных отношений у Алмаса не было ни с кем. О том, что Алмаса везут в больницу, они узнали по рации.

Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан и региональное командование "Юг" приносит свои глубокие соболезнования родителям и близким рядового Алмаса Шахимова.

Напомним, что о смерти срочника в Алматинской области стало известно ранее сегодня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982638-pogibshego-vo-vremya-buri-v-almatinskoy-oblasti-gvardeytsa-nagradyat-posmertno/