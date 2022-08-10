Военнослужащий Нацгвардии погиб во время бури в Алматинской области

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Вчера, 9 августа, в Алматинской области во время бури погиб 19-летний военнослужащий Национальной гвардии. Начато служебное расследование. Об этом сообщает МИА "Казинформ".

Как сообщили изданию в пресс-службе РгК "Оңтүстік" Нацгвардии РК, с 8 по 13 августа личный состав первого батальона в соответствии с планом боевой подготовки находился на полевом выходе в учебном центре.

"9 августа в 20:55 началась сильная буря со шквальным ветром, в результате которого разрушился палаточный городок. Рядовой Шахимов А. Н., помогая своим сослуживцам эвакуироваться в безопасное место, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки при выходе из нее.

Сразу же была оказана первая медицинская помощь, его доставили в городское медицинское учреждение города Кунаев. В городской больнице Кунаев констатировали смерть военнослужащего", - сообщили в ведомстве.

Рядовой Шахимов А.Н. 2003 года рождения был призван в Кокшетау Акмолинской области весной 2022 года.

По данному факту доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины происшествия выясняются, проводится служебное расследование.

"Главное командование Национальной гвардии РК и региональное командование "Оңтүстік" приносит свои глубокие соболезнования родителям и близким рядового Шахимова А.Н.", - добавили в Нацгвардии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982505-voennosluzhaschiy-natsgvardii-pogib-vo-vremya-buri-v-almatinskoy-oblasti/