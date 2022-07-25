Драки, травмы, смерть: о нарушениях в детсадах рассказали в Минпросвещения

Иллюстративное фото: Evgeniia Siiankovskaia/Getty Images

Министерство просвещения РК в своем официальном Telegram-канале рассказало о десятках жалоб, которые поступают на частные детские сады. Сотрудники министерства провели проверку и выявили нарушения.

Как отметили в ведомстве, в обращениях есть нарекания на условия, в которых содержат детей, а также на работу сотрудников и причинение вреда жизни и здоровью детей.

По итогам проверок, последовавших по поступившим жалобам, было возбуждено 5 административных дел по фактам причинения вреда жизни и здоровью детей. Тем временем по линии МВД возбуждено 15 административных дел в отношении дошкольных организаций.

"Одним из резонансных является инцидент в частном детском саду "Сати" в Нур-Султане, где были зафиксированы факты неправомерных действий в отношении детей. Там работники детского сада толкали детей на пол и таскали их по полу, ставили детей в угол и заставляли прекратить плач", – заявили в министерстве.

Также выяснилось, что в частном дошкольном учреждении Атырау из-за большого количества детей в группе воспитатель не осуществляла должного контроля за детьми. В итоге три воспитанницы детсада побили и ранили девочку 2019 года рождения.

Еще одна ситуация, но с летальным исходом, произошла в Кызылорде. Водитель одного из частных детсадов привез в учреждение 7 детей. Помощник воспитателя, заводившая детей в детский сад, не заметила, как на улице остался один из воспитанников.

Водитель не обратил внимания на ребенка и совершил наезд. В результате ребенок скончался по дороге в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Другое нарушение выявили в Темиртау: воспитательница душила ребенка, накрыв лицо девочки одеялом.

"Суд признал воспитателя виновной по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса РК и назначил наказание в виде 120 часов общественных работ с лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года", – говорится в сообщении Минпросвещения.

Также в ведомстве сообщили, что 4-летний воспитанник частного детского сада "Ботақан" в Актобе в дообеденное время в результате падения с лестницы получил телесные повреждения. (рваную рану в области горла – под подбородком).

О случившемся родителям не сообщили – об инциденте один из родителей узнал только вечером.

"Со стороны администрации детского сада ребенку не была оказана первая медицинская помощь. На требование родителя представить разъяснения по данному факту заведующая детским садом ответила в грубой форме: "Забирайте своего ребенка из нашего детского сада, не нравится – не надо было приводить", – добавили в ведомстве.

В поликлинике ребенку наложили швы, а также выписали курс антибиотиков.

По видеозаписи, изъятой из детского сада участковым инспектором, факт получения ребенком телесного повреждения подтверждается. В министерстве отметили, что на кадрах ролика ребенок плачет, держится за подбородок и сам идет в туалет, сам смывает кровь, после чего возвращается в группу, чтобы прилечь.

"Из видеозаписи также видно, что дети были предоставлены сами себе и находились на втором этаже детского сада без взрослых. Воспитатель находилась на другом этаже и пришла в группу только через 20 минут, после того, как 4-летние девочки вызвали воспитателя, переодев ребенка в другую футболку. Нами возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 409 КоАП РК с наложением штрафа на руководителя детского сада в размере 50 МРП", – рассказали об этом случае в Минпросвещения.

Специалисты ведомства обратили внимание на то, что в настоящее время для открытия и функционирования детского сада достаточно лишь направить уведомление в уполномоченный орган.

При этом, по их словам, у государства нет функции контроля относительно того, какие условия создаются в детсадах, какова квалификация воспитателей, соответствуют ли санитарные и противопожарные условия даже минимальным требованиям.

Отмечается, что управления образования на местах не имеют законодательного права посещать и проверять дошкольные организации.

"В связи с этим инициируется возврат процедуры лицензирования детских садов. Это позволит установить требования по качеству условий в детских садах, квалификации работников, соблюдению правил санитарной и противопожарной безопасности, по качеству питания, работе камер видеонаблюдения", – заявили в ведомстве.

К слову, о введении в Казахстане лицензирования детских садов на прошлой неделе рассказала глава Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980103-draki-travmy-smert-o-narusheniyah-v-detsadah-rasskazali-v-minprosvescheniya/