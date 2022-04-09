Избиение детей в детсаду Нур-Султана: полицейские установили подозреваемых

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Полицейские взяли на контроль дело об избиении детей с особыми потребностями в детском саду Нур-Султана. Сообщается, что круг лиц, ответственных за подобные действия, уже установлен, сообщает КТК.

Ранее в столичном детском саду "Сати" сняли на видео несколько случаев грубого обращения с детьми. Тем не менее, кадры были сделаны несколько месяцев назад, отчего, как говорят корреспонденты телеканала, установить тяжесть побоев невозможно.

Отмечается, что выяснить, в каких условиях воспитывались дети, тоже не удалось: владелец детсада решил закрыть его на какое-то время.

При этом, как отметили в акимате, садик частный, и так как на проверки сейчас наложен мораторий, никакого контроля за учреждением не было.

Ранее сообщалось, что родители малышей, увидев видеоролик, пришли в ужас. Многие из них решили забрать документы и перевести детей в другое учреждение.

После этого некоторые из родителей обратились в полицию и к депутатам, чтобы те взяли под контроль ход уголовного дела.

"Все лица уже установлены. Весь круг лиц. Я не могу сейчас говорить, какие они дают объяснения. Но все лица установлены. Весь круг известен нам", – заявил замначальника Управления полиции района "Байконыр" города Нур-Султана Мади Байгабулов.

По данным телеканала, воспитательниц и нянечку пока привлекают по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Наказанием по ней предусматривается штраф до 160 МРП (чуть более 490 тыс. тенге) или арест до 40 суток.

Также депутат мажилиса Айгуль Куспан заявила, что подобные учреждения не должны быть под частным управлением.

"Это нужно вывести из-под сферы частного предпринимательства. Тем более когда речь идет о детях с особыми потребностями. Это дети, которые не могут себя защитить, ничего никому не могут рассказать. Они просто плачут.

Я считаю, что нужно выводить из индивидуального предпринимательства и чтобы мораторий их не касался", – подчеркнула депутат парламента.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964263-izbienie-detey-v-detsadu-nur-sultana-politseyskie-ustanovili-podozrevaemyh/