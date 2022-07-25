Ребенок впал в кому после падения в бассейн в Шымкенте

Место происшествия. Фото: ДЧС Шымкента

В Шымкенте за выходные дни произошло два несчастных случая с участием детей. Один ребенок упал в бассейн, другой - в септик. Подробности озвучили в городском ДЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, 23 июля в 22.30 часов со службы скорой помощи поступило сообщение о том, что во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в каркасный бассейн ребенок 2019 года рождения. Глубина составляет 1,4 метра.

Пострадавшего с места происшествия госпитализировали в городскую детскую больницу. Состояние маленького пациента - тяжелое, аспирационный синдром, отек головного мозга, кома 1-й степени.

Во втором случае сообщение в ДЧС также поступило от медиков. Произошло это 24 июля в 00.05 часов. Отмечалось, что во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик мальчик 2019 года рождения.

Его тоже доставили в городскую детскую больницу. Состояние пострадавшего - среднее, аспирационный синдром.

Напомним, ранее стало известно, что в Шымкенте в бассейнах утонули двое детей. Одному был всего год, другому - шесть лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980004-rebenok-vpal-v-komu-posle-padeniya-v-basseyn-v-shymkente/