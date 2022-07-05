6-летний мальчик утонул в бассейне в Шымкенте

Фото: instagram.com/shymkent_tjd

В Шымкенте 6-летний мальчик упал в бассейн на частной территории и утонул. Трагедия произошла 4 июля. Об этом сообщает городской ДЧС на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, сообщение в службу спасения поступило в 16.37 часов 4 июля.

Указывалось, что ребенок 2016 года рождения пришел купаться в бассейне вместе с родителями. На некоторое время он остался без присмотра, по неосторожности упал в воду и утонул.

В ДЧС Шымкента отметили, что 6-летний мальчик купался со спасательным кругом. Однако тот ему не помог.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в ведомстве.

На место выезжали два сотрудника УЧС Каратауского района.

Напомним, в мае текущего года в Туркестанской области два ребенка утонули в заброшенном котловане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976998-6-letniy-malchik-utonul-v-basseyne-v-shymkente/