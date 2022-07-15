Годовалый ребенок утонул в бассейне в Шымкенте

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В Шымкенте поздним вечером 14 июля в бассейне утонул годовалый ребенок. Об этом сообщили в городском ДЧС. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации пресс-службы ведомства, 14 июля в 22.00 часов мальчик 2021 года рождения упал в бассейн во дворе частного жилого дома в микрорайоне Кызылжар и утонул.

"По предварительной версии, ребенок остался без присмотра, родителей рядом не было. Обстоятельства произошедшего выясняются", - пояснили в ДЧС города.

Напомним, 4 июля в Шымкенте утонул в бассейне 6-летний мальчик. Ребенок купался со спасательным кругом, однако тот ему не помог.

Также ранее стало известно, что в Актюбинской области 6-летний мальчик, оставшись на какое-то время без присмотра взрослых, утонул в реке Тамды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978645-godovalyy-rebenok-utonul-v-basseyne-v-shymkente/