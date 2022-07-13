Химическое отравление детей в Алматы: выяснились новые подробности

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Новые подробности об отравлении детей в Алматы выяснили журналисты. Как оказалось, в больницу были доставлены не 4 ребенка, а 17, но госпитализация понадобилась не всем.

Как сообщает телеканала "Астана", отравление произошло в одном из отелей Медеуского района Алматы. Здесь разместились дети, которые приехали на соревнования из Павлодарской области.

Выяснилось, что в здании травили клопов. Остановившиеся в гостинице школьники почувствовали себя плохо, их срочно доставили в больницу.

После осмотра госпитализация понадобилась лишь четверым ребятам.

"Острое отравление инсектицидами. Это вещество для отравления и дезинсекции насекомых. При поступлении у детей были жалобы на тошноту, слабость. Всех детей осматривали. После чего четверо детей в возрасте от 6 до 15 лет были госпитализированы", - сообщила замглавврача Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Алуа Жексенова.

Корреспонденты телеканала попытались поговорить с руководством гостиницы, но его на месте не оказалось. Комментировать произошедшее в отеле отказались.

Вчера сообщалось, что полиция начала расследование по этому факту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978155-himicheskoe-otravlenie-detey-v-almaty-vyyasnilis-novye-podrobnosti/