Полиция возбудила уголовное дело после химического отравления 4 детей в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Накануне в Алматы четверо детей попали в больницу с химическим отравлением. В Департаменте полиции мегаполиса сообщили корреспонденту NUR.KZ о возбуждении уголовного дела по данному факту.

В Управлении общественного здоровья Алматы ранее сообщали, что состояние отравившихся детей оценивается как средней степени тяжести. Несовершеннолетние получают лечение в отделении токсикологии.

Между тем полиция начала расследование по данному факту.

"Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Медеуского района по территориальности по статье 306 УК РК. Будет произведен комплекс необходимых следственных мероприятий, по результатам которых будут установлены обстоятельства и принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе алматинской полиции.

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация, что дети отравились в одном из отелей города, куда они заселились для участия в соревнованиях. Сообщалось, что в гостинице проводились дезинсекционные работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978109-politsiya-vozbudila-ugolovnoe-delo-posle-himicheskogo-otravleniya-4-detey-v-almaty/