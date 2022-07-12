Четверо детей попали в больницу с химическим отравлением в Алматы
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В Алматы у попавших в больницу четверых детей диагностировали химическое отравление. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Управлении общественного здоровья города.
"11 июля 2022 года четверо детей с химическим отравлением были госпитализированы в центр детской неотложной медицинской помощи. Получают лечение в условиях отделения токсикологии в ЦДНМП. Состояние средней степени тяжести", - говорится в сообщении УОЗ.
По данным Zakon.kz, дети отравились в отеле, где они остановились, чтобы поучаствовать в соревнованиях. Уточняется, что в отеле проводили дезинсекцию.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы. В правоохранительных органах пока не прокомментировали ситуацию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978046-chetvero-detey-popali-v-bolnitsu-s-himicheskim-otravleniem-v-almaty/