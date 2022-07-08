Студент из Индии утонул на Капшагае

Фото: ДЧС Алматинской области

23-летний студент из Индии утонул на Капшагайском водохранилище. Спасатели извлекли его тело из воды. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 7 июля около 14.50 часов на Капшагайском водохранилище утонул молодой человек 1999 года рождения.

"Предварительно, студент Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова, гражданин Индии", - рассказали в ДЧС Алматинской области.

Выяснилось, что группа студентов прибыла на Капшагай из Алматы. Они купались на пляже и заплыли далеко от берега.

В ведомстве отметили, что на предупреждения общественных спасателей молодые люди не отреагировали. В какой-то момент один из парней отплыл еще дальше от других и, не рассчитав свои силы, утонул.

Его тело обнаружили и извлекли из воды сотрудники ДЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что двое студентов из Индии также утонули в Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977545-student-iz-indii-utonul-na-kapshagae/