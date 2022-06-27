Тела двух студентов-иностранцев ищут в Туркестанской области

Место происшествия. Фото: ДЧС Туркестанской области

В Туркестанской области ведутся поиски тел двух утонувших студентов-иностранцев. Сообщение о трагедии на воде поступило спасателям вечером 26 июня, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации ведомства, 26 июня в 20.10 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС поступило сообщение о том, что в 16.49 часов в 5 км от села Ханарык Толебийского района в реке каньона Аксу при неизвестных обстоятельствах утонули два студента 2001 года рождения.

Как выяснилось, группа из 21 человека прибыла сюда из Шымкента. Все являются гражданами Индии, студентами Южно-Казахстанской медицинской академии.

В поисково-спасательных работах задействованы 19 сотрудников, одно плавательное средство и четыре единицы техники ДЧС, а также 10 сотрудников и пять единиц техники департамента полиции Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975784-tela-dvuh-studentov-inostrantsev-ischut-v-turkestanskoy-oblasti/