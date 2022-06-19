Умер мальчик, упавший с высоты на заброшенном элеваторе в Актобе

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Сегодня стало известно о смерти 9-летнего мальчика, который в конце мая упал с 10-метровой высоты на заброшенном элеваторе в Актобе. Печальной новостью поделился главврач детской больницы с изданием "Диапазон".

В конце мая сообщалось, что пропавшего 9-летнего ребенка нашли в резервуаре на заброшенном элеваторе в старой части Актобе - мальчик упал с 10-метровой высоты во время игр.

Его срочно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии - без сознания, с множественными травмами и переохлаждением.

Комментируя состояние ребенка, медики сообщали, что у него ушиб головного мозга тяжелой степени, отек головного мозга, кровоизлияние, гематомы и ссадины.

Все это время пострадавший был в коме. Две с половиной недели он провел в реанимации, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние его оценивали как крайне тяжелое.

"18 июня в 22:00 он скончался, несмотря на усилия врачей. Травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сообщил изданию главврач детской больницы Ербол Джапахов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974725-umer-malchik-upavshiy-s-ogromnoy-vysoty-na-zabroshennom-elevatore-v-aktobe/