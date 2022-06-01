О состоянии мальчика, упавшего с огромной высоты в Актобе, рассказали врачи

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе борются за жизнь девятилетнего ребенка, провалившегося в резервуар заброшенного элеватора. Медики оценивают его состояние как тяжелое, передает сайт телеканала КТК.

Несчастный случай произошел 30 мая.

Мальчик с друзьями играл в заброшенном элеваторе в старой части Актобе. Когда ребенок не вернулся домой вовремя, родители забили тревогу и отправились искать сына. Дети, ставшие очевидцами трагедии, долго не решались сказать о случившемся взрослым.

Поиски продлились несколько часов, а вскоре выяснилось, что 9-летний школьник провалился в резервуар глубиной почти 20 метров (по данным полиции – около 10 метров).

"Уже ночью обратились в полицию. Рядом с сыном были друзья, но они до последнего молчали: боялись сказать правду. Где-то с 11 ночи уже поиски начались, оперативники ориентировку дали. Одного из мальчиков привели из дома сюда, он и показал место, куда сын провалился. Почти до трех ночи с помощью сотрудников ДЧС доставали его", – говорит отец пострадавшего Серик Курманов.

Родители мальчика не понимают, почему заброшенное здание никем не охраняется. Ведь здесь нередко бывают как подростки, так и младшие школьники.

Горожане уверяют, что много раз жаловались на то, что тут опасно. Говорят, что требовали закрыть доступ к старому элеватору. Родные пострадавшего не знают, кого считать ответственным за случившееся.

По словам отца мальчика, дети играли на пятом этаже. Подниматься сюда крайне опасно: перил нет, ухватиться фактически не за что. А на лестницах торчат железные прутья – в любой момент можно споткнуться, упасть и повредить себе что-нибудь.

Врачи не дают никаких прогнозов. У ребенка серьезная травма головы, многочисленные переломы, повреждены внутренние органы. Кроме того, пока ребенка искали, он получил еще и переохлаждение. И это, как говорят авторы репортажа, только усугубляет его состояние.

"При поступлении состояние крайне тяжелое. Ребенок был сразу госпитализирован в отделение реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Проводится заместительная терапия. Все необходимое лечение проводится. Состояние ребенка остается тяжелым. Продолжает оставаться в коме", – говорит замглавврача Актюбинской областной детской больницы Сагидолла Досмаганбетов.

По данным телеканала, сразу после трагедии на заброшенный элеватор отправили дежурить полицейских. Два раза в день они будут обходить здание.

А чиновники тем временем пытаются найти владельца здания. Его личность уже установлена.

"Здание находится в залоге (у банка – прим. ред.). Мы сейчас ищем хозяина. У него сотовый телефон отключен, но мы хотим привлечь его к ответственности, наложить штраф, так как он вообще бездействует", – сказал замакима города Актобе Айбек Копенов.

Чиновники уверяют, что будут добиваться сноса здания. Уголовное дело уже заведено.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1972117-o-sostoyanii-malchika-upavshego-s-ogromnoy-vysoty-v-rezervuar-v-aktobe-rasskazali-vrachi/